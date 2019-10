È in corso l'applicazione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di alcuni funzionari di Anas. Sotto la lente d'ingrandimento della guardia di finanza, su delega della procura etnea, è tornato il centro compartimentale di Catania. Già travolto nelle scorse settimane dall'operazione Buche d'oro, quando i finanzieri applicarono alcuni fermi per corruzione. Dopo le ammissioni di alcuni degli indagati, come raccontato da MeridioNews, l'inchiesta è andata avanti.