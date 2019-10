Un uomo di 40 anni Paolo Befumo questa notte è stato assassinato in via Pergusa. Ad ucciderlo è stato il fratello Andrea, 34 anni. Il fatto di sangue è avvenuto in una zona che ricade nei pressi del palazzetto dello sport, con la vittima che sarebbe stato raggiunta da quattro colpi di pistola, sparati all'altezza del torace con una pistola calibro 38 detenuta senza licenza. Trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Salvatore da un mezzo privato, a quanto pare da un parente, l'uomo, sarebbe comunque arrivato già morto. Inutili i tentativi di rianimarlo.