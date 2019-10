In vista della gara con la Vibonese la lista degli infortunati somiglia quasi a un bollettino di guerra. Sono tante le assenze in casa Catania, soprattutto per quanto riguarda il settore difensivo. I centrali Andrea Esposito e Tommaso Saporetti sono ancora fuori causa: anche il reintregrato Giovanni Marchese è costretto a dare forfait. Dal centrocampo in sù si registrano invece i ko di Cristian Llama e Vincenzo Sarno. Figurano tra i convocati, ma in condizioni non certo brillanti, il difensore Moise Mbende, la mezzala Jacopo Dall'Oglio e l'esterno d'attacco Emanuele Catania. Spiccano poi ritorni graditi come il capitano Marco Biagianti e il mediano Saro Bucolo: i due calciatori però non giocano da più di un mese e, dunque, è difficile immaginare un loro impiego.