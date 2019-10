Vibonese-Catania 5-0. Basta la visione di questo risultato per comprendere lo sfacelo di una squadra che, oggi più che mai, ha dimostrato di essere inadatta a competere per le posizioni di vertice del Girone C di Serie C. Lodi e compagni non sono praticamente scesi in campo, subendo l'1-0 al primo affondo e non essendo mai in grado di impensierire l'estremo difensore avversario. Nello sprofondo generale l'unico ad arpionare la sufficienza è Jacopo Furlan, costretto a volare da un palo all'altro per tutta la partita. 0 in pagella per tutti gli altri.