Il tetto in legno non ha retto al fulmine che gli si è abbattuto addosso. Così è andata a fuoco una villetta in via Gerani, nella frazione Macchia del Comune di Giarre. Il fatto si è verificato questa notte, a seguito dell'intensa attività elettrica che si è sviluppata tra l'una e le tre in tutta la provincia di Catania. A darne notizia per primo, il quotidiano Gazzettinonline. La notizia è stata confermata a MeridioNews dai vigili del fuoco.