Resta in carcere Andrea Befumo, il 34enne paternese che ha ucciso, al termine di una lite, il fratello Paolo, 40 anni. A stabilire la permanenza dietro le sbarre il giudice per le indagini preliminari Stefano Montoneri, dinnanzi al quale si è svolta l’udienza di convalida. Da quanto è emerso Paolo Befumo sarebbe morto per 10 euro; ossia la somma che la vittima aveva chiesto con insistenza al fratello Andrea, il quale esasperato dalle continue richieste ha fatto fuoco quattro volte con una revolver calibro 38, detenuta illegalmente.