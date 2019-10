Trasforma il suo terreno in una discarica abusiva

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno denunciato un 64enne del posto per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio i militari, coadiuvati dai colleghi di Adrano, hanno notato delle fiamme propagarsi in un terreno sito in via Arti e Mestieri così che, intervenuti sul posto, hanno trovato l’uomo intento a bruciare un po’ di tutto: mobili, vestiti ed oggetti vari.