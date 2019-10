Nella tarda mattinata di oggi un incendio ha mandato in fumo il camion dei panini Enzo Cristaldi di via del Rotolo, nei pressi di piazza Nettuno. L'incendio è divampato poco prima delle 12 e ha devastato l'esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco per spegnere il rogo ed effettuare i rilievi.