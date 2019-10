La decisione era nell'aria già da ieri sera, ma solo adesso è giunta l'ufficialità. Andrea Camplone è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Catania, assieme al vice-tecnico Maurizio Tacchi e al preparatore dei portieri Marco Onesti. La gestione della rosa viene affidata, in via temporanea, a un mister cresciuto in casa come Orazio Russo. Rientra nello staff anche un elemento storico come Marco Onorati che prende il posto precedentemente occupato da Onesti.