Il copione è lo stesso che gli inquirenti si sono ritrovati in mano in queste settimane, ma dalle parti di piazza Verga il sentimento più diffuso non è di certo la noia. L'inchiesta sulla corruzione in Anas continua a espandersi a macchia d'olio, con nuovi nomi che vanno ad allungare la lista di imprenditori che avrebbero fatto parte del sistema. Un'adesione che sarebbe passata per il pagamento di tangenti ai funzionari del centro compartimentale di Catania.