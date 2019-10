Raid vandalico, l’ennesimo, ai danni di Casa Coniglio in Piazzale della Fraternità, a Paternò. La struttura comunale ospita al piano terra il centro diurno per anziani e al primo piano le associazioni di volontariato che si occupano dei ragazzi del quartiere. Il blitz è stato messo a segno nel fine settimana, quando la struttura resta chiuso al pubblico. I vandali di turno hanno concentrato le loro indesiderate attenzioni nelle stanze del primo piano, dove peraltro è facile entrarvi: una delle porte è coperta solo con una sorta di tavola. Non è da escludere che possa trattarsi di un gesto intimidatorio nei confronti degli attivisti. I ladri, tempo addietro, avevano rotto il vetro e sradicato un’anta in legno.