In un lotto ubicato in piena area protetta, c'era una casetta che proprio lì non doveva esserci. Stamane però sono arrivate le ruspe della procura di Catania. A Vaccarizzo, nella zona «B» dell'Oasi del Simeto, sono intervenuti stamane il nucleo operativo del Corpo Forestale di Catania e gli uomini della polizia giudiziaria per buttare giù un manufatto edificato in assenza di concessione edilizia e di nulla osta paesaggistico, atto obbligatorio visto che sull'area grava il vincolo paesaggistico-ambientale.