Si sono conosciuti ai tempi della scuola, dove hanno consolidato un’amicizia basata su una passione comune, quella per il teatro. Si sono cimentati recitando in diversi spettacoli teatrali poi, però, hanno deciso di mollare. Fino a quando, un sabato come un altro tra amici, hanno rispolverato quella passione, mettendosi in gioco e creando addirittura una compagnia indipendente. È la Ouroboros, formata da studenti liceali e universitari, che andrà in scena venerdì 1 e venerdì 8 novembre al teatro Ambasciatori con City of stars, tratto da LaLaLand, musical che tre anni fa si aggiudicò ben cinque Oscar.