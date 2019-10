Un provvedimento vergato in burocratese, ma con intenti e conseguenze che diventano subito chiare. Il sindaco di Piedimonte Etneo Ignazio Puglisi prova a passare all'azione dopo la botta dell'inchiesta sui presunti furbetti del cartellino nel suo Comune. Nessuna accusa da parte della procura di Catania a carico degli organi politici, ma certo gli occhi dell'opinione pubblica sono comunque puntati sull'amministrazione del piccolo centro etneo. Ben 48 sono i dipendenti indagati per truffa aggravata in concorso, più della metà degli effettivi in servizio.