Speranza, unione d'intenti e tranquillità. Sono questi gli ingredienti con cui Cristiano Lucarelli ha condito la conferenza stampa di ieri pomeriggio: quella che ha segnato il suo ritorno da allenatore a Catania, sedici mesi dopo la risoluzione del primo contratto con la società etnea. Il tecnico livornese ha accettato di rimettersi in gioco alla guida di una squadra reduce dal clamoroso cappotto di Vibo Valentia. Il 5-0 incassato in terra calabrese ha posto fine all'interregno di Andrea amplone che paga le cinque sconfitte di fila in trasferta e la terza peggior difesa del Girone C di Serie C (19 gol subiti in 11 gare).