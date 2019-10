Un vero e proprio re del contrabbando di merce taroccata. Si tratta di un imprenditore cinese a cui la guardia di finanza etnea ha sequestrato un milione di articoli contraffatti. Il controllo è scattato dopo l'arrivo al porto di Catania di un container sospetto proveniente dalla Cina. I finanzieri e i doganieri hanno proceduto al controllo. Le prime scatole, poste in prossimità della porta d'apertura, erano tutte regolari e con la relativa documentazione. Quello però sarebbe stato solo un carico di copertura. Dietro gli articoli erano stati nascosti numeri colli con beni la cui commercializzazione è vietata in Italia e in Europa.