Aeroporto, bloccato banco check-in Turkish Airlines

Decine di attivisti questa mattina si sono dati appuntamento all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per bloccare i banchi per il check-in della compagnia area Turkish Airline. La manifestazione, con uno striscione e alcune bandiere, vuole esprimere solidarietà con la rivoluzione di Rojava, la regione autonoma nel nord della Siria non riconosciuta dal governo di Damasco.