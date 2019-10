Finisce tutto con i fischi assordanti delle due curve che "scortano" i giocatori etnei negli spogliatoi. L'epilogo peggiore, per il primo Catania di Lucarelli, si manifesta allo scoccare del 90', quando tutto ormai sembrava sotto controllo. Un cross da sinistra del Bisceglie trova Ebagua pronto all'appuntamento, bravo a sovrastare Saporetti e battere Furlan di testa in tuffo. Una punizione troppo dura per gli etnei, passati in vantaggio a fine primo tempo con Mbende e bravai a legittimare il predominio territoriale in una ripresa in cui il grave errore è stato quello di non chiudere la gara. Gravi, da questo punto di vista, le incertezze di Di Piazza e Curiale davanti la porta.