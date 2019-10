Scuole chiuse, domani, in buona parte della provincia di Catania . L'allerta meteo rossa diramata dalla protezione civile della Regione Siciliana in Sicilia orientale ha spinto i primi cittadini a correre ai ripari e a firmare le prime ordinanze. Inizia Paternò, dove il sindaco Nino Naso ha disposto la chiusura oltre che degli istituti scolastici anche di parchi pubblici e cimitero. Segue Catania : gli uomini di Salvo Pogliese , alle 17.30, erano impegnati in una riunione proprio per valutare eventuali provvedimenti ulteriori oltre alla chiusura delle scuole, provvedimento emesso nel giro di pochi minuti .

Scuole chiuse anche nel Comune di Biancavilla e in quello di Belpasso. Il sindaco belpassese Daniele Motta ha formulato l'annuncio su Facebook, spiegando che in serata pubblicherà anche l'ordinanza ufficiale. Lo stesso ha dichiarato il biancavillese Antonio Bonanno: «Ve lo anticipo sulla mia pagina personale per permettere al personale scolastico, studenti e loro familiari di cominciare di organizzarsi al meglio», ha scritto. Scuole chiuse anche a Pedara, Mascalucia, Gravina di Catania, Aci Castello, Aci Bonaccorsi, Maletto, Palagonia, Scordia, Ragalna, Adrano, Santa Maria di Licodia, Bronte, Maniace e Randazzo.

In aggiornamento