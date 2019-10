Sempre viale San Teodoro . I luoghi dello spaccio, a Librino , non cambiano. Così i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato due giovani , in flagranza , accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta del 24enne Pasquale Licandro e del 27enne Federico Malvuccio , quest'ultimo già sottoposto all' affidamento in prova ai servizi sociali .

Sempre viale San Teodoro. I luoghi dello spaccio, a Librino, non cambiano. Così i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato due giovani, in flagranza, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta del 24enne Pasquale Licandro e del 27enne Federico Malvuccio, quest'ultimo già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali.

I due, secondo la ricostruzione dei militari, si aggiravano per viale San Teodoro e si intrattenevano brevemente con alcuni giovani che, dopo un breve colloquio, si allontanavano. Ci è voluta un po' di osservazione per comprendere i ruoli: Malvuccio, per gli investigatori, faceva da vedetta e si occupava «dell'accettazione del cliente» e di indirizzarlo al complice. Licandro, invece, si sarebbe occupato della cessione della droga, nascosta in un buco nel muro.

Accertati i fatti, i carabinieri hanno fermato e perquisito i giovani. Nel muro sono stati trovati 50 grammi di marijuana e due di cocaina, già suddivisi in dosi. Nonché 70 euro, ritenuti proventi dello spaccio. I due sono stati messi agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.