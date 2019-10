La scossa è stata ben avvertita dalla popolazione di un'ampia fetta del versante orientale dell'Etna. Un terremoto di magnitudo 3.4 si è registrato in nottata a lle ore 3.17 in territorio di Milo , in provincia di Catania . Le rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno localizzato il sisma a cinque chilometri di profondità a ovest di Milo. L'area interessata è quella di Piano Bello e dell'imbocco della Valle del Bove , non distante da Monte Fontane e il rifugio Pietracannone.

Non si ha notizia di danni a cose o persone. Il terremoto ha svegliato i residenti soprattutto nell'area di Giarre, Acireale, Riposto e via via risalendo fino alla piccola frazione di Milo, Fornazzo. Sempre intorno al piccolo centro, fra il 17 e il 18 ottobre scorsi si erano registrate altre due scosse di magnitudo 2.2 e 3.3.