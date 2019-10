Niente più obbligo di dimora tra Riposto e Mascali per Gianfranco Pappalardo Fiumara . A deciderlo è stato il giudice Carlo Cannella . «Sono venute meno le esigenze cautelari», si legge nel provvedimento depositato oggi in cancelleria. I fatti riguardano il presunto ricatto hard che avrebbe avuto come protagonista Fiumara, noto pianista di fama internazionale con un passato in politica da vicesindaco del Comune di Riposto . Ad accusarlo, denunciando i fatti ai carabinieri di Santa Venerina, è stata la sua presunta vittima: l'allora sacerdote Luigi Privitera , parroco di Trepunti di Giarre.

Il pianista in un primo momento, dal 6 giugno giorno dell'arresto in flagranza di reato, era finito agli arresti domiciliari. Venti giorni dopo la prima revoca della misura. Salvo essere riapplicata a distanza di 24 ore fino all'annullamento definitivo per essere sottoposto all'obbligo di dimora. L'attività professionale di Fiumara, che è accusato di estorsione e con le indagini che non sono ancora chiuse, intanto è proseguita. Grazie ad alcune istanze presentate dalla sua difesa in occasione degli eventi in programma.