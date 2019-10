Intervento, nella mattinata di oggi, dei componenti del Soccorso alpino e speleologo siciliano e del soccorso alpino della guardia di finanza nei pressi della Montagnola, in territorio di Nicolosi, a circa 2600 metri sul livello del mare. Da quanto si apprende, poco prima di mezzogiorno è giunta una richiesta di soccorso poiché un ciclista amatoriale, parte di un gruppo di appassionati originari del Varesotto, mentre si trovavano sull’Etna, sarebbe caduto malamente.

Immediati i soccorsi. Volontari del soccorso alpino e finanzieri di Nicolosi, con tanto di medico del 118 presente al Rifugio Sapienza, si sono inizialmente mossi con un fuoristrada, per poi lasciare il mezzo meccanico e proseguire a piedi fino e altri alla zona dove si trovava l'uomo che presentava un probabile trauma cranico e ferite varie. Stabilizzato sul posto l’uomo è stato successivamente imbracato su un elicottero dei vigili del fuoco fatto arrivare appositamente per soccorrere il ciclista. Quest’ultimo è stato condotto in uno dei presidi ospedalieri del capoluogo etneo. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo le 14.30.