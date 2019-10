«Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa dando un loro contributo per la nascita di questa bambinopoli dedicata a Daniele e Gabriele . Per noi è stato molto importante». A parlare è Ester Palumbo , zia di Daniele e Gabriele Fallica , i bambini assassinati lo scorso dicembre assieme alla madre, Cinzia Palumbo , dal padre Gianfranco Fallica . Per ricordare i due bambini di sei e quattro anni, ma anche «tutti i ragazzi volati in cielo prematuramente» è partita una iniziativa sociale e solidale promossa dal quotidiano locale on-line www.95047.it , insieme ai gruppi Facebook Il muretto di Paternò e Paternò libera d'intendere e di volere .

«Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa dando un loro contributo per la nascita di questa bambinopoli dedicata a Daniele e Gabriele. Per noi è stato molto importante». A parlare è Ester Palumbo, zia di Daniele e Gabriele Fallica, i bambini assassinati lo scorso dicembre assieme alla madre, Cinzia Palumbo, dal padre Gianfranco Fallica. Per ricordare i due bambini di sei e quattro anni, ma anche «tutti i ragazzi volati in cielo prematuramente» è partita una iniziativa sociale e solidale promossa dal quotidiano locale on-line www.95047.it, insieme ai gruppi Facebook Il muretto di Paternò e Paternò libera d'intendere e di volere.

Ieri mattina è stata inaugurata la bambinopoli Parco giochi del sorriso nata in via Fonte Maimonide, non distante dall’ex macello. «Se ci guardano, di sicuro sono contenti di questa iniziativa – ha detto una commossa Ester Palumbo - Loro andavano spesso a giocare alle giostre con mia sorella». Il Parco è stato costruito grazie a una raccolta fondi lanciata dal quotidiano, che ha raccolto 4.420 euro di offerte, e grazie alla collaborazione di tanti esercenti locali, cittadini, della locale amministrazione guidata da Nino Naso, dei consiglieri comunali e dei vigili del fuoco del locale distaccamento e del comando provinciale di Catania. Un contributo, pari a circa mille euro, è stato donato dalla ditta Angelo Fazio, concessionaria per la vendita di questo tipo di giochi, che ha donato alla città l’installazione del parchetto. La ditta SF, che ha donato l’impianto di videosorveglianza.

«Daniele e Gabriele erano due bambini vivaci, due fratelli uniti – ha proseguito Ester - sempre insieme, da soli in casa non restavano. Erano dei piccoli speciali». Al taglio del nastro erano presenti oltre ai promotori dell’iniziativa Adriana Di Perna, Santo Falcone, Luigi Saitta, Alfio Arcoria e Agostina Sciutteri, anche il sindaco Nino Naso, gli assessori Francesca Chirieleison, Luigi Gulisano e Vito Rau, nonché alcuni consiglieri comunali tra i quali Anthony Distefano, Salvo Malerba e Alfredo Sciacca. Presenti anche il deputato regionale Giuseppe Zitelli, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e i rappresentanti di diverse associazioni, tra i quali il Paternò Calcio. A presenziare anche i familiari di Cinzia Palumbo.

Nella zona a circa 200 metri dalla neonata bambinopoli è presente un altro parco giochi, non distante dal palazzetto dello sport, nato anni addietro dall’iniziativa dei residenti e da tempo oggetto di continui atti vandalici e di furti. Chi l'ha realizzata da tempo chiede un intervento della pubblica amministrazione finalizzato a installare una telecamera di videosorveglianza.