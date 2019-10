Quando gli spettatori entrano a Scenario pubblico , i danzatori sono già in scena e si muovono. Così per la prima volta l’esibizione comincia persino prima del suo inizio . Non a caso lo spettacolo si intitola Zero : allusione al momento antecedente a quello in cui tutto ebbe inizio. In calendario, invece, si tratta già del secondo appuntamento di Maturità , il cartellone pensato in occasione del 15esimo anno dalla nascita della compagnia del coreografo Roberto Zappalà .

Un cerchio al centro designa il vero palco di Rudi Cole e Julia Robert Parès, fondatori della compagnia anglosassone Humanhood. Il gioco delle luci riesce ad alternare un senso di vuoto e di pieno, sperimentato in maniera più naturale dai coreografi direttamente in India. Una performance di coppia che raramente diventa un passo a due, mantenendo l’identità di un assolo specchiato. Come a dire che ciò che accade in una parte del pianeta si riproduce e ripercuote anche sulla sua parte opposta.

Un concetto che umanamente rimanda alla nota citazione dello scrittore John Donne, secondo cui «nessun uomo è un’isola». Ma, forse, neanche un'isola stessa lo è. Sul palco un'eco umana e geografica, alla ricerca di ciò che è stato ancora prima che iniziasse. Uno spettacolo in cui fisica e metafisica si fondono, utilizzando il corpo per materializzarsi. E che conduce lo spettatore in un’altra dimensione artistica e sensoriale.