Una donna di 72 anni è morta a seguito delle gravi ferite riportate dopo un incidente a Biancavilla. Il tragico impatto si è verificato in via Giulio Verne, stamane, intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, un'auto avrebbe travolto l'anziana compiendo una manovra in retromarcia. La donna avrebbe sbattuto violentemente la testa sull'asfalto, rimanendo uccisa.