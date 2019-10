Castiglione, arrestato appartenente clan Brunetto

I Carabinieri della Stazione di Castiglione di Sicilia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 28enne Alessandro LOMONACO, del posto. L’uomo, che già si trovava agli arresti domiciliari a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare scaturita da un’indagine nei confronti di appartenenti al clan “Brunetto”, dovrà espiare una pena di 7 anni e 4 mesi in relazione ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, commessi nel comprensorio di Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo e Giarre fino al 2013. L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Bicocca.