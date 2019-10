Il tribunale del Riesame di Catania ha revocato , anche se con alcune limitazioni , la sospensione dell'ex rettore Francesco Basile . Il professore non poteva più esercitare i pubblici uffici a seguito della decisione del giudice per le indagini preliminari nell'ambito dell' inchiesta Università bandita , sui presunti concorsi truccati nell'ateneo di Catania.

Per i magistrati del tribunale delle Libertà, però, Basile adesso può tornare alla sua attività professionale nell'ateneo. Non potrà, però, fare parte di commissioni di concorsi universitari né di quelli per l'abilitazione alla professione. La richiesta di revoca era stata avanzata dai legali dell'ex Magnifico, gli avvocati Attilio Floresta e Angelo Pennisi.