Acireale, arriva la 18esima edizione di Magma festival

Ventitré cortometraggi in gara da tredici Paesi del mondo per celebrare il 18esimo anno del festival. Sono i numeri della selezione 2019 di Magma - Mostra di cinema breve, che anche quest’anno si terrà al multisala Margherita di Acireale. L’appuntamento è fissato per i prossimi 22 e 23 novembre, quando saranno proiettati i corti e proclamati i vincitori. Saranno assegnati il premio Lorenzo Vecchio (dedicato al fondatore del festival e suo primo direttore artistico), il premio del pubblico e le menzioni speciali.

Organizzato dall’associazione culturale Scarti, quest’anno Magma ha ricevuto oltre 950 lavori da 58 Paesi. Ci sono voluti tre mesi di lavoro per guardarli tutti e scegliere i migliori, che saranno valutati da una giuria di esperti. I giurati saranno chiamati a valutare oltre a cinque opere provenienti dalla Spagna e quattro dalla Francia, anche un film breve iraniano, uno israeliano, una produzione franco-canadese e un’altra a cavallo tra le Filippine e Singapore.

«In 18 anni di Magma, ci siamo accorti che i cortometraggi fotografano la società con precisione chirurgica», spiega Alessio Armiento, responsabile tecnico della manifestazione. «Se negli anni passati il tema principale era il rischio di vivere in solitudine - continua - adesso la sensazione di isolamento è data per assodata. Il tema che accomuna i film è la difficoltà di comunicare con l’esterno questa emozione per provare a uscirne».

Ci sono corti, poi, che si spingono a raccontare anche l’attualità politico-sociale, portandola alle estreme conseguenze. È il caso di uno dei due film italiani in gara che, avvalendosi dell’interpretazione del giornalista Luca Telese, prospetta un Paese che crede di potere crollare sotto il mare perché appesantito dalle migrazioni. «C’è un corto francese che, tra una citazione di Fellini e una di Spielberg, parla della paura dell’altro, della violenza e dell’alienazione - prosegue Armiento -. Oppure c’è l’altro lavoro italiano che immagina la Fede in vendita al supermercato in vasetti di yogurt».

Come ogni anno, anche nel 2019 Magma - Mostra di cinema breve non si limiterà alle due serate di gara. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli eventi in calendario, le attività collaterali e, soprattutto, i nomi dei giurati chiamati a dare, anche quest’anno, il loro contributo.

(Fonte: Ufficio stampa Magma - Mostra di cinema breve)