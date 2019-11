È successo l' 1 novembre , giorno di Ognissanti . Era sera quando un uomo di 33 anni è arrivato , in auto, in via Salita Saponari a Trecastagni (provincia di Catania), nei pressi di un'edicola votiva con una statua di marmo di Gesù Cristo . Non voleva però pregare : è sceso dalla macchina, ha preso una spranga di metallo e ha cominciato a colpire con violenza il simulacro , nel tentativo di distruggerlo.

È successo l'1 novembre, giorno di Ognissanti. Era sera quando un uomo di 33 anni è arrivato, in auto, in via Salita Saponari a Trecastagni (provincia di Catania), nei pressi di un'edicola votiva con una statua di marmo di Gesù Cristo. Non voleva però pregare: è sceso dalla macchina, ha preso una spranga di metallo e ha cominciato a colpire con violenza il simulacro, nel tentativo di distruggerlo.

E forse ci sarebbe riuscito se non fosse stato per un passante che, nel tentativo di farlo desistere, lo ha minacciato di chiamare i carabinieri. I militari sono arrivati poco dopo e, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a individuare l'autore tramite l'autovettura che guidava.

Nella macchina, una Bmw, c'era ancora nell'abitacolo il bastone di metallo con le tracce causate dall'impatto con la statua danneggiata. Il 33enne è stato denunciato per i reati di danneggiamento aggravato e porto illegale di arma impropria. Sono in corso approfondimenti investigativi per comprendere le motivazioni che hanno spinto l'uomo a tentare di distruggere la statua.