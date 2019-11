Sarà ricevuto nel pomeriggio dal prefetto di Catania Claudio Sammartino il sindaco di Aci Bonaccorsi Vito Di Mauro . Il primo cittadino è rimasto vittima di un atto che ha provocato parecchia apprensione della comunità locale . Un uomo, in corso di identificazione, è entrato nella villetta dove abita Di Mauro e ha dato fuoco alla sua Honda Crv , andata del tutto distrutta. «Pensiamo che l'autore del gesto possa essere una persona non sana di mente - precisa Di Mauro a MeridioNews - A rigor di logica, non c'è un nesso tra i fatti avvenuti di recente nel nostro territorio ». In passato sono stati bruciati anche un autocompattatore e l'auto dell'ex comandante dei vigili urbani. In municipio, inoltre, sono arrivate lettere di minacce.

Sarà ricevuto nel pomeriggio dal prefetto di Catania Claudio Sammartino il sindaco di Aci Bonaccorsi Vito Di Mauro. Il primo cittadino è rimasto vittima di un atto che ha provocato parecchia apprensione della comunità locale. Un uomo, in corso di identificazione, è entrato nella villetta dove abita Di Mauro e ha dato fuoco alla sua Honda Crv, andata del tutto distrutta. «Pensiamo che l'autore del gesto possa essere una persona non sana di mente - precisa Di Mauro a MeridioNews - A rigor di logica, non c'è un nesso tra i fatti avvenuti di recente nel nostro territorio». In passato sono stati bruciati anche un autocompattatore e l'auto dell'ex comandante dei vigili urbani. In municipio, inoltre, sono arrivate lettere di minacce.

«C'è una pista su cui le forze dell'ordine stanno lavorando - continua il primo cittadino - Mi auguro che a breve sia fatta chiarezza su tutto». I carabinieri di Acireale, che stanno indagando, hanno raccolto le dichiarazioni del primo cittadino. «Al prefetto chiederò maggiore sicurezza per il nostro territorio», anticipa Di Mauro a questa testata, poco prima dell'incontro con il rappresentante territoriale del governo. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, grazie anche alle registrazioni del sistema di videosorveglianza della casa del sindaco, il piromane è entrato in azione in piena notte.

L'uomo, dopo avere scavalcato il muro di cinta dell'abitazione, nel centro cittadino, si è introdotto nel giardino. Dopo avere cosparso la macchina di liquido infiammabile, ha appiccato il fuoco ed è scappato, di nuovo scavalcando il muro perimetrale. L'autore del gesto potrebbe essere un cittadino della zona. Una volta identificato si dovrà verificare l'esistenza di un legame tra l'incendio dell'auto del primo cittadino Di Mauro, gli altri roghi e le lettere minacciose arrivate in Comune.