Una squadra inviata dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania è intervenuta nel primo pomeriggio di oggi in via Firenze , alle spalle del tribunale di Catania , per l'incendio di un furgone Citroen adibito a trasporto di una ditta privata . Il rogo si è sviluppato nel vano motore, intorno alle 16 circa, e da lì ha avvolto l'intero mezzo pesante.

Il veicolo era in movimento quando l'autista si è accorto del fumo che proveniva dalla parte anteriore della vettura e si è fermato. A quel punto il fuoco, probabilmente per via di un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento Catania nord, che hanno scongiurato il propagarsi delle fiamme. Il luogo è stato messo in sicurezza.