Un incendio si è sviluppato all'interno di un magazzino in via De Branca, all'incrocio con via Trigona, a Catania. Sul posto, al momento, stanno operando due squadre di vigili del fuoco. All'interno dell'immobile è stata trovata un'automobile e delle bombole utilizzate solitamente dai carrozzieri.

Le fiamme sono divampate pochi minuti e una nube di fumo grigio scuro fuoriesce dall'immobile all'interno del quale forse è collocata una acciaieria. Prima dell'arrivo dei pompieri, sono state sentite anche alcune esplosioni provenire dall'interno. Ad andare in fiamme è stato anche il tetto in amianto di una costruzione adiacente. Restano ancora da accertare le cause dell'incendio.

Sul posto è arrivata anche la polizia e gli agenti sono saliti in tutti i piani di un palazzo adiacente per fare allontanare gli inquilini che adesso sono in strada. La palazzina è stata evacuata, in via preventiva, per i fumi potenzialmente tossici del rogo. Adesso, i vigili del fuoco sono intervenuti per portare vie alcune bombole da un balcone.