Intorno alle 13.30 di oggi una coppia di turisti statunitensi, di 70 anni, ha lanciato l'allarme. Non riuscivano più a ritrovare il sentiero di ritorno per Piano Provenzana, la stazione turistica sul versante nord dell'Etna. I due erano in escursione fra i crateri del 2002, monte Nero e la faggeta di Timparossa quando hanno perso l'orientamento e capito che l'unica soluzione era chiamare i soccorritori.