Incidente stamattina sulla strada statale 121, sulla carreggiata che da Adrano porta verso Catania. Il fatto si è verificato intorno alle 7.30, in contrada Palazzolo, territorio del Comune di Belpasso. A scontrarsi in un tamponamento, per cause da accertare, sono stati quattro veicoli: due Fiat Panda, una Smart e una Skoda.