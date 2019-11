Allerta meteo di colore rosso per domani 12 novembre 2019. L'avviso è stato diramato oggi pomeriggio dalla protezione civile regionale e riguarda tutta l'area orientale della Sicilia. Il bollettino invita a prestare la massima attenzione in caso di temporale, in particolare per i deflussi d'acqua nelle aree urbane e in prossimità di fiumi e torrenti.