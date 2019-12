« Tra chi ascolta i miei brani c'è chi rimane colpito, chi incuriosito, qualcuno mi ringrazia per lo sprone ricevuto, in qualcun altro si accende la luce della speranza ». Lui è Giovanni Campagna, in arte Jonny , cantautore 35enne catanese che è stato ammesso tra i 63 finalisti (di cui solo tre siciliani) di Area Sanremo lo scorso ottobre con il brano Se tu non sei qui. Operaio in una fabbrica di quadri elettrici, Jonny si esibisce con la sua band nei locali della movida etnea e «quando e dove posso, anche se so è inusuale, tra una cover e l'altra, inserisco anche un mio pezzo di musica cristiana ».

«Tra chi ascolta i miei brani c'è chi rimane colpito, chi incuriosito, qualcuno mi ringrazia per lo sprone ricevuto, in qualcun altro si accende la luce della speranza». Lui è Giovanni Campagna, in arte Jonny, cantautore 35enne catanese che è stato ammesso tra i 63 finalisti (di cui solo tre siciliani) di Area Sanremo lo scorso ottobre con il brano Se tu non sei qui. Operaio in una fabbrica di quadri elettrici, Jonny si esibisce con la sua band nei locali della movida etnea e «quando e dove posso, anche se so è inusuale, tra una cover e l'altra, inserisco anche un mio pezzo di musica cristiana».

Nato e cresciuto a pane e musica nella zona del Passarello (San Cristoforo), Jonny oggi fa della sua musica una testimonianza di vita. Nei testi dei brani racconta della sua conversione alla chiesa cristiana evangelica e di come «l'incontro con il Signore mi ha stravolto la vita». Le sue canzoni, insomma, sono il frutto dell'unione di due passioni. «Avevo sei anni - racconta a MeridioNews - quando per Natale mio padre mi ha regalato una piccola tastiera elettronica. Da quel momento, ho scoperto di avere la dote di sapere suonare a orecchio: mi bastava ascoltare qualsiasi canzone per riuscire a riprodurla». Ispirato da Pino Daniele, Claudio Baglioni, Renato Zero e Raf «a 15 anni ho deciso di imparare a suonare la chitarra da autodidatta e ho cominciato ad abbozzare le prime canzoni e i primi testi».

Poi qualche anno fa, comincia il percorso personale e musicale che lo porterà alla svolta. «Provengo da una famiglia che, per tradizione, ha sempre avuto radici cattoliche - ricostruisce Jonny - Dopo la morte di mio padre, una crisi matrimoniale e un periodo in cui non facevo che litigare con tutti, mi sono ritrovato a fare i conti con le mie debolezze e le mie paure peggiori. In quel momento, ho pregato come non avevo mai fatto e ho chiesto a Gesù di cambiare il mio modo di vivere». E così è stato. L'occasione arriva qualche anno fa quando Jonny accompagna il fratello più piccolo nella tenda evangelica della comunità di Sant'Agata Li Battiati. «Non è stato facile nemmeno per me capire cosa mi stava succedendo dentro - ammette il cantautore - ma ho accettato Gesù come mio salvatore». A maggio dello scorso anno, Giovanni si è battezzato con il rito evangelico.

«La mia passione per la musica era rimasta e, così - racconta - ho cercato di scrivere un brano diverso che raccontasse quel periodo particolare della mia vita». Nasce così Io ho bisogno di te, una canzone che sembra dedicata alla persona amata finché Jonny, alla fine della frase del ritornello, non rivela che è «Gesù» il destinatario di quelle parole. «Grazie a una piccola casa di produzione di musica cristiana, ho potuto realizzare il videoclip in cui c'è pure mia moglie - precisa soddisfatto - anche lei convertita e battezzata con me. Tutto questo lo considero un miracolo dal cielo e continuerò a cantarlo».