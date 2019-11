Flash mob di Potere al popolo in piazza Università

Dopo il tam tam sui social network è arrivato quello nelle piazze. Così Potere al popolo, il giovane movimento di sinistra, è sceso in strada anche a Catania. In piazza Università, per la precisione, con la campagna-provocazione che in questi giorni sta facendo discutere: «Voglio i miei 161mila euro». Una somma calcolata sulla base di una immaginaria ridistribuzione della ricchezza privata in Italia.