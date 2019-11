Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, poco prima delle 17, in corso Ara di Giove lungo la strada provinciale 4/II che collega Nicolosi a Pedara .

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si è trattato di uno scontro frontale piuttosto violento tra due auto, una Lancia Y guidata da un 38enne catanese e una Citroën C3 con a bordo un ragazzo catanese di 23 anni. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco del distaccamento Catania nord che hanno estratto dalle lamiere della macchina il conducente della Lancia Y. Il 38enne adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato con un codice rosso. L'uomo avrebbe riportato anche fratture ed escoriazioni varie.

Il giovane alla guida dell'altro mezzo, invece, è stato portato al Policlinico e, secondo quanto riferito, le sue condizioni non sarebbero gravi. I pompieri hanno messo in sicurezza le auto vista la presenza di bombole dell'impianto a metano. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri e i vigili urbani di Pedara per effettuare i rilievi del caso. Il traffico ha subito dei forti rallentamenti.