Il padre picchia, per l’ennesima volta, la madre. Il figlio chiede aiuto e lo fa arrestare. Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce aggravate contro la moglie 62enne sono i reati contestati a un pregiudicato catanese di 65 anni. Ad allertare i carabinieri, con una telefonata al 112, è stato il figlio maggiorenne della coppia.

Durante l'ultimo episodio, l'uomo avrebbe prima minacciato di morte la coniuge e poi l'avrebbe colpita alle braccia e a una mano con uno schiaccianoci nel momento in cui la donna avrebbe cercato di ripararsi dai colpi.

La telefonata al numero unico delle emergenze da parte del figlio della coppia, ha consentito l’intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri entrati nell'abitazione di via delle Formiche, hanno bloccato l'uomo e prestato soccorso alla vittima. Prima di essere portato via, non curante della presenza dei carabinieri, il 65enne avrebbe lanciato l’ennesima minaccia contro la moglie riferendole che, appena uscito dalla caserma, la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stato procurarsi una pistola.

La donna è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro di Catania. L’arrestato, in attesa delle decisioni del gip, è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza come disposto dal magistrato di turno.