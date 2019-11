È morto in sala operatoria, all'ospedale Cannizzaro di Catania , l'uomo di 88 anni rimasto gravemente ferito in un tragico incidente stradale verificatosi ieri in una delle arterie stradali della zona industriale di Catania. Troppo profonde le ferite riportate dall'anziano, giunto al nosocomio etneo a bordo dell'elisoccorso e deceduto durante un intervento chirurgico.

È morto in sala operatoria, all'ospedale Cannizzaro di Catania, l'uomo di 88 anni rimasto gravemente ferito in un tragico incidente stradale verificatosi ieri in una delle arterie stradali della zona industriale di Catania. Troppo profonde le ferite riportate dall'anziano, giunto al nosocomio etneo a bordo dell'elisoccorso e deceduto durante un intervento chirurgico.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Sono in corso gli opportuni accertamenti gli uomini della polizia municipale di Catania. A scontrarsi due mezzi tra cui un veicolo furgonato; da quanto si apprende a seguito dello scontro ci sarebbero stati alcuni feriti, tra i quali l'anziano. Portato al Cannizzaro, l'88enne è morto poco dopo in sala operatoria.