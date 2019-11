Alla fine la sua moto era a San Cristoforo . L'hanno ritrovata i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante, a cui Bernardo Logar si era rivolto sabato notte, quando si era accorto che Rebecca era sparita nel nulla . 21 anni e la passione per i viaggi su due ruote, Logar ha in programma di rientrare in Messico dopo un viaggio in giro per il mondo lungo cinque anni . Ma, proprio a Catania, ecco l'intoppo che poteva far saltare tutto. La sua Ktm 690 verde , appunto ribattezzata Rebecca, era stata rubata nel fine settimana in zona Castello Ursino , dove il ragazzo alloggiava in un B&b.

Logar si è allora rivolto non solo agli inquirenti, ma anche alla forza del web. Il suo commosso appello ha spopolato su Facebook, mobilitando la solidarietà di migliaia di persone. Nel frattempo i carabinieri si sono messi all'opera e, nel corso di un servizio di pattuglia, hanno trovato Rebecca in via Oriente, nel cuore di San Cristoforo. La moto era senza batteria. I militari ne hanno donata una nuova al ragazzo, «per consentirgli di riprendere subito il proprio avventuroso viaggio».