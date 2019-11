«Ho visto al telegiornale la storia del nonno più giovane d'Italia (un 36enne di Fiumefreddo, ndr) e ho pensato subito che, in realtà, io sono la nonna più giovane d'Italia e vi volevo raccontare la mia storia». È l'ora di pranzo quando in redazione squilla il telefono, dall'altro lato della cornetta c'è Concetta Marchese , classe 1986. In sottofondo si sente il parlottare di un bambino. «È mio nipote - si giustifica subito la donna - il figlio di mia figlia che adesso ha un anno e mezzo ». Se la matematica non è un'opinione, lei nonna lo è diventata a 32 anni . «Essere già chiamata nonna alla mia età - confida - mi crea ogni volta un' emozione così particolare che non so se ridere o piangere».

«Ho visto al telegiornale la storia del nonno più giovane d'Italia (un 36enne di Fiumefreddo, ndr) e ho pensato subito che, in realtà, io sono la nonna più giovane d'Italia e vi volevo raccontare la mia storia». È l'ora di pranzo quando in redazione squilla il telefono, dall'altro lato della cornetta c'è Concetta Marchese, classe 1986. In sottofondo si sente il parlottare di un bambino. «È mio nipote - si giustifica subito la donna - il figlio di mia figlia che adesso ha un anno e mezzo». Se la matematica non è un'opinione, lei nonna lo è diventata a 32 anni. «Essere già chiamata nonna alla mia età - confida - mi crea ogni volta un'emozione così particolare che non so se ridere o piangere».

«Io sono diventata mamma a 14 anni per la prima volta (Concetta, oltre alla madre di suo nipote, ha anche un altro figlio che adesso ha undici anni, ndr) - racconta - e mia figlia Alessia poi, a sua volta, ha dato alla luce mio nipote Manuel quando aveva sedici anni». Una generazione a cinque livelli. «Mio nonno, che adesso è trisavolo, ha 81 anni - ricostruisce scorrendo l'albero genealogico - mentre mia madre a 55 anni è già bisnonna».

Originaria del quartiere San Giovanni Galermo di Catania, oggi Concetta vive a Misterbianco e fa la badante. «Mia figlia, il suo compagno e mio nipote abitano in casa con me. Siamo una famiglia unita e anche con il mio ex compagno, dal quale mi sono separata, i rapporti sono ottimi e lui vede la bambina - sorride la donna correggendosi subito - che oramai non è più una bambina». Anche Concetta di essere bambina ha smesso presto. «Mia figlia è stata desiderata anche se sia io che suo padre eravamo entrambi giovanissimi - ricorda - e anche la gravidanza la ricordo come un periodo bellissimo. Dopo i primi mesi ho smesso di frequentare la scuola perché stare tra i banchi non era facile tra le visite e le nausee».

Un percorso simile è quello della figlia Alessia. «Anche lei ha lasciato la scuola e, adesso fa la mamma a tempo pieno. Tra noi due - sottolinea - non c'è mai stato solo un rapporto tra madre e figlia, siamo sempre state anche un po' sorelle, amiche, complici. Adesso, Manuel lo vedo crescere con lui più che nonna mi sento come se fossi una seconda mamma».