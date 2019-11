I carabinieri li hanno osservati da lontano. Uno che faceva da palo sul ciglio della strada, l'altro che si inoltrava in un fondo agricolo di San Francesco La Rena, al Villaggio Azzurro, per poi indietro con un grosso borsone in mano. È bastato questo per spingere i militari a controllare Angelo Condorelli (29 anni) e Umberto Marino (51 anni), poi accusati di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.