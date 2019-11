Sono le 17.15 del 30 ottobre 2018. Due uomini, giovanissimi, arrivano in fuoristrada di fronte a un'abitazione di via Enrico Berlinguer a Maniace. Sparano un colpo di fucile verso la porta d'ingresso e urlano: «Esci fuori». In casa, in quel momento, non si trova il destinatario della loro intimidazione.