Lucarelli lo aveva subito confermato dopo il suo ritorno: data la situazione di classifica assai precaria, il Catania ha il dovere di pensare anche alla Coppa Italia di Serie C. Una competizione molto lunga che, però, riserva alla vincente la possibilità di saltare i primi due turni dei playoff. Il primo tassello verso l'obiettivo è stato raggiunto stasera, con la vittoria nei sedicesimi di finale sulla Sicula Leonzio: una gara decisa dal grandissimo gol di Davis Curiale. Una rete in rovesciata che costituisce un primo riscatto per il numero undici etneo che, fin qui, aveva profondamente deluso. Il prossimo atto della coppa di categoria sarà ora la difficile trasferta di Potenza, in scena il prossimo mercoledì 27 novembre.

In un Massimino quasi deserto, Lucarelli rispolvera il 4-3-3, con Noce nelle vesti di terzino destro e Marchese a sinistra. Debutto stagionale tra i pali per Martinez: Lodi torna nelle vesti di regista, mentre il tridente d'attacco è composto da Curiale, Di Molfetta e Catania. Modulo a specchio per la Sicula Leonzio, con in campo gli ex De Rossi e Parisi sulle fasce difensive. Primo quarto d'ora soporifero, col Catania che mantiene un predominio territoriale sterile. Al 16' primo squillo: Catania suggerisce d'esterno per Dall'Oglio: il 23 etneo supera Nordi in uscita, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco.

I rossazzurri aumentano i giri del motore e, un minuto più tardi, Lodi conclude di sinistro da fuori area, chiamando Nordi al grande intervento. Gli uomini di Lucarelli attaccano a testa bassa: al 20' Di Molfetta conclude da sinistra, palla in angolo. Sul corner successivo è Megelaitis, di testa, a sfiorare l'autogol. Gli etnei collezionano calci d'angolo e, sull'ultimo di questi, realizzano l'1-0. È il 29' quando Curiale profitta di una sponda di Dall'Oglio, si coordina e scocca una splendida rovesciata che lascia di stucco Nordi. È il momento migliore dei padroni di casa, con Di Molfetta che stuzzica ancora il portiere avversario al 32'. La Sicula cerca di chiudere al meglio la prima frazione, chiamando Martinez all'unica grande parata al 34': l'estremo difensore etneo si esalta, deviando da pochi passi un colpo di testa di Terranova.

Nella ripresa mister Bucaro si gioca subito le carte Esposito e Bariti: la Sicula ricomincia bene macinando gioco e mettendo subito in crisi la retroguardia degli etnei. Al 10' Esposito si incunea da destra, supera di slancio tre avversari e scocca una conclusione che Martinez smanaccia (con qualche problema) sulla traversa. Lucarelli capisce che è il momento di cambiare e mette dentro Di Piazza e Biondi per Curiale e Catania: gli etnei, però, continuano a giocare sotto ritmo. La prima occasione vera per l'Elefante giunge al 26': Di Piazza si gira in area e, con un rasoterra, impegna Nordi. Due minuti dopo ci prova Dall'Oglio, ma la sua conclusione da fuori area è ben disinnescata dal portiere.

Al minuto 33 altra grande chance per Di Piazza che, per un soffio, non profitta del grande assist d'esterno di Barisic e giunge in ritardo sul pallone. Il Catania non chiude la partita e rischia: Biondi perde una palla sanguinosa e, al 40', Maimone con un gran destro timbra la seconda traversa della Sicula. Il finale è pirotecnico, con Nordi bravo a esaltarsi sul colpo di testa ravvicinato di Silvestri e una botta al volo da fuori di Bucolo alta di poco. Il triplice fischio dell'arbitro consegna al Catania l'impegnativa gara di Potenza e la certezza di continuare un percorso che può regalare soddisfazioni importanti.

Il tabellino:

Catania - Sicula Leonzio 1-0

Marcatori: 29' Curiale

Catania (4-3-3): 22 Martinez; 2 Noce, 5 Silvestri, 28 Esposito, 15 Marchese; 10 Lodi, 4 Bucolo (49' st Biagianti), 23 Dall'Oglio (34' st Fornito); 19 Catania (15' st Di Piazza), 11 Curiale (16' st Biondi), 8 Di Molfetta (34' st Barisic). Allenatore: Lucarelli

Sicula Leonzio (4-3-3): 1 Nordi; 16 De Rossi, 21 Tafa, 5 Petta, 13 Parisi (27' st Sosa); 29 Megelaitis, 6 Cozza (46' Esposito), 20 Maimone, 27 Vitale (24' st Bollino); 11 Scardina, 18 Terranova (46' Bariti). Allenatore: Bucaro

Arbitro: Francesco Cosso (sezione di Reggio Calabria)

Note: 957 spettatori, 20 ospiti, 3416 € incasso. Ammoniti Bollino e Maimone (Sicula Leonzio), Silvestri (Catania)