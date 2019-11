Alla Villa Bellini si potrà pattinare sul ghiaccio. Là dove un tempo venivano parcheggiate le carrozze, adesso si potranno noleggiare i pattini. «Abbiamo già ricevuto, la scorsa settimana, il parere favorevole da parte della Soprintendenza e tra oggi e domani cominceremo tutte le pratiche necessarie per la realizzazione della pista», dichiara a MeridioNews l'assessore alle Attività produttive Ludovico Balsamo.

Lo scorso anno il rettangolo di ghiaccio era stato realizzato in piazza Università su poco meno di 200 metri quadrati di superficie di suolo pubblico. L'anno scorso la Soprintendenza non era stata chiamata a esprimersi né per un parere preliminare né per una autorizzazione. «In questo caso - spiega la soprintendente Rosalba Panvini - è diverso perché si tratta di una zona vincolata».

Un'area della quale, qualche tempo fa, si era tanto discusso per via dei lavori di riqualificazione del piazzale «mediante la realizzazione di un sistema di drenaggio e il rifacimento della superficie con materiali drenanti» e anche per la necropoli romana sepolta sotto la pavimentazione. È lì che, nel giro di qualche settimana, catanesi e turisti potranno andare a pattinare sul ghiaccio.

La superficie concessa quest'anno, come riporta La Sicilia, sarà maggiore rispetto a quella dell'anno scorso in piazza Università. «Tra i 350 e i 450 metri quadrati - conferma l'assessore - e a occuparsi della realizzazione sarà la stessa ditta». Si tratta della società Ice Sicilia Srls. «Da loro ci è arrivata l'unica manifestazione di interesse e siamo stati noi a dirottarli in questo nuovo sito perché quest'anno in piazza Università ci saranno i mercatini natalizi». Quelli per cui è scoppiata la polemica per via dell'associazione Le pulci di città che, già dall'estate, si sarebbe «comportata da vincitrice» del bando, come è stata denunciato da Pop up market.

Le associazioni escluse dal bando Centriamo il Natale potranno allestire i loro banchetti vicino alla pista di pattinaggio. «La Soprintendenza, che ha respinto la nostra ulteriore proposta di realizzare anche una ruota panoramica nell'area della Villa Bellini, non ha dato nessuna prescrizione per la realizzazione della pista di pattinaggio perché - sostiene Balsamo - non c'è nessun rischio per il piazzale delle Carrozze».

Per la ditta l'onere di pagare al Comune il canone per l'occupazione di suolo pubblico. «Noi, diversamente da quanto riportato da altri, non daremo nessun contributo per la realizzazione della pista - precisa Balsamo - Con le sponsorizzazioni e il contributo dei privati ci stiamo occupando delle luminarie, dell'albero di Natale e dello spettacolo di Capodanno. Solo in questo caso, se i fondi che recupereremo non dovessero essere sufficienti - conclude l'assessore - faremo ricorso alla tassa di soggiorno».