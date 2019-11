Soggetti senza scrupoli hanno messo in atto l’ennesimo scempio contro casa Coniglio , l’immobile comunale che si trova nell'omonimo quartiere e che ospita il centro diurno per anziani e minori . Stavolta i vandali hanno esagerato dando alle fiamme un armadietto, urinato in giro e lasciato bottiglie vuote di liquori . Una sorta di sfida alle istituzioni andata in scena nel corso dell’ultimo fine settimana.

Soggetti senza scrupoli hanno messo in atto l’ennesimo scempio contro casa Coniglio, l’immobile comunale che si trova nell'omonimo quartiere e che ospita il centro diurno per anziani e minori. Stavolta i vandali hanno esagerato dando alle fiamme un armadietto, urinato in giro e lasciato bottiglie vuote di liquori. Una sorta di sfida alle istituzioni andata in scena nel corso dell’ultimo fine settimana.

La scoperta è stata fatta nella mattinata di ieri, mentre la notizia è stata divulgata solo oggi. In mattinata erano presenti anche alcuni anziani, rimasti dentro la struttura nonostante la puzza di fumo fosse ancora latente. L'immobile ha subito danni incalcolabili; anche l’illuminazione esterna è sparita essendo stati distrutti i faretti o parte dell’impianto elettrico. E ancora tempo addietro, non è ancora chiaro il periodo, hanno portato via i cancelli in ferro battuto che erano stati collocati all'ingresso della due rampe di scale che portano al piano superiore.





Qui una porta è perennemente aperta dallo scorso mese di aprile. Cioè da quanto i vandali hanno rubato l'anta in legno del portone. A distanza di otto mesi la parte mancante non è stata rimpiazzata, anzi il buco creatosi nell'infisso viene chiuso con un pezzo di legno. Insomma fai da te allo stato puro. Meno di un mese addietro i vandali si sono scatenati al piano superiore sfasciando e rompendo di tutto; scaraventando dalla finestra buona parte della mobilia e del materiale didattico nell’area verde dell’immobile.

I volontari, nonostante tutto questo, hanno deciso di non mollare: «Noi non andiamo via – dice Michele Bonaccorso, uno dei volontari della cooperativa che operano sul posto - l’attività continua. Abbiamo 30 ragazzini che seguiamo e che sono coinvolti anche in progetti sportivi. Come ripeto da tempo insisto nel dire che è necessario un tavolo tecnico che coinvolta tutti gli attori: scuole, istituzioni, chiesa, famiglie e associazioni. Solo cosi facendo potremmo avere dei risultati» Intanto neanche l’esterno della struttura si presenta in buone condizioni. Da diverse settimane parte del parcheggio antistante è coperta da una vera e propria discarica. Inutile dire che l’immobile è privo di sistema d’allarme.