Avrebbero organizzato una corsa clandestina «stile Fast and Furious» sulla statale 385, in direzione di marcia da Palagonia verso Caltagirone. I carabinieri hanno denunciato così due 19enni del luogo per aver violato le norme che vietano di gareggiare in velocità con veicoli a motore.

I due avrebbero organizzato in piena notte una corsa clandestina con tanto di pubblico a filmare la loro «scriteriata impresa», come riportato dal comando provinciale dei carabinieri di Catania. In strada due autovetture, una Fiat 500 Abarth di colore Bianco e una Fiat Punto di colore nero. Come documentano i video acquisiti dai carabinieri, le due auto partono a tutta velocita per sfrecciare sulla statale.

L'intervento di una gazzella ha posto fine alla «folle corsa», sequestro i veicoli e ritirando le patenti di guida dei due 19enni.