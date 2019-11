Una segnalazione anonima tramite l'applicazione You Pol della Polizia ha permesso agli agenti di scoprire una coltivazione di marijuana. In manette è finito il pregiudicato Alessio Vincenzo Celia, classe 1992. Decisivo un servizio di appostamento nel territorio di Belpasso, dove le forze dell'ordine hanno individuato l'appartamento adibito a coltivazione di stupefacenti.

Effettuata la perquisizione è stato appurato che l'intera casa era stata trasformata per riuscire a coltivare la marijuana. In una stanza c'era pure un sofisticato impianto di illuminazione, ventilazione e riscaldamento. Mentre un altro localo era stato predisposto per essiccare le piante e procedere al confezionamento delle dosi. In totale sono state sequestrate 10 piante e 20 vasi pronti per essere seminati. Celia, invece, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.